Rincari energetici, l'università d'Annunzio prevede aumenti fino a 15 milioni di euro: avviata la sostituzione di 16 lampadine

Ad affermarlo è il Rettore Sergio Caputi che illustra le azioni messe già in campo per tentare di arginare i danni e che al ministero chiede sostegno per poter efficientare energeticamente le strutture: per il Campus di Chieti ad agosto bolletta da oltre 900 mila euro