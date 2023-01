Al via la rimozione delle luminarie nel segno del risparmio energetico

In passato poteva capitare di vederle accese anche a febbraio inoltrato, ma quest'anno c'è la "novità" del risparmio energetico. E così anche Pescara si adegua, limitando l'esposizione delle luminarie di Natale ora che le feste sono finite. Secondo quanto fa sapere a IlPescara.it il vice sindaco Gianni Santilli, resteranno attive fino alla sera del 22 gennaio soltanto le luminarie del quadrilatero di via delle Caserme e corso Manthoné, nonché quelle che si trovano in piazza della Rinascita tra le piante Washingtonia, cioè le palme, e la galleria dietro all'elefante. Dal 23 gennaio inizierà lo smontaggio.

Le altre luminarie posizionate nel centro della città, invece, sono già state smantellate. Ad esempio, in via Cesare Battisti e viale Muzii è stato tutto rimosso immediatamente dopo l'Epifania. Inoltre, informa sempre Santilli, le 27 piante addobbate saranno spente a partire da oggi, 9 gennaio, e successivamente verranno smontati gli addobbi che le ricoprono. Questa mattina, infine, è stato tolto anche l'abete di piazza Salotto.

"Le luminarie - ci spiega Santilli - saranno operative per altre due settimane, ma in una fascia della giornata ben definita. Abbiamo infatti concordato con il sindaco Carlo Masci i loro orari di accensione e spegnimento, ossia dalle ore 17 alle ore 22. Con questa decisione, tenendo conto delle esigenze legate al risparmio energetico, andiamo altresì incontro alle necessità dei commercianti, perché non va dimenticato che durante questo periodo ci sono i saldi. Riteniamo così di poter compenetrare entrambe le necessità. Per il resto cosa dire? Le feste sono finite. Si torna alla normalità".