Rimosso il cumulo di rifiuti sulla spiaggia libera di Porta Nuova [FOTO]

È stato rimosso il cumulo di rifiuti che da mesi si trovavano sulla spiaggia libera di Porta Nuova. In azione sono entrati gli uomini della società Ambiente Spa, sollecitati dall'assessore comunale al ramo, Isabella Del Trecco, che dice a IlPescara.it:

"Purtroppo la differenza è fatta sempre dalle persone. Ma che sperpero a causa dell'inciviltà di alcuni!".

Del Trecco sottolinea infatti che la presenza di questa immondizia non fosse legata a un'inefficienza di Ambiente Spa, ma al fatto che il pattume non dovesse trovarsi lì in quanto durante la stagione invernale non è prevista la pulizia degli arenili di pertinenza delle spiagge libere. Pulizia che invece, nel periodo estivo, viene effettuata quotidianamente con appositi mezzi e attrezzature.

Il motivo di tutto ciò è molto semplice: in inverno viene abitualmente attuato un piano di raccolta differenziata che interessa gli stabilimenti balneari ma, se qualcuno di loro decide di fare di testa propria e non rispettare le regole, possono verificarsi cose simili.

Il problema è che poi "tali interventi - precisa Ambiente Spa - oltre ad incidere negativamente sull’immagine della città determinano servizi aggiuntivi a carico anche dei cittadini contribuenti. Purtroppo in questo periodo dell’anno, e fino all’inizio della stagione estiva, si registrano puntualmente situazioni di questo tipo, probabilmente dovute alle prime attività di pulizia delle spiagge in concessione", conclude la società.