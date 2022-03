Iniziata la rimozione dell'amianto dalle case dell'Ater di Città Sant'Angelo

È stata avviata la rimozione delle coperture in amianto dalle case popolari dell'Ater di via Alzano a Città Sant'Angelo.

I lavori si stanno eseguendo dopo che l'amministrazione e l'azienda Ater di Pescara hanno posto sul tavolo ragionamenti per migliorare le condizioni abitative di queste strutture.

«Un plauso al presidente dell’Ater, Mario Lattanzio, che ha previsto importanti interventi futuri su tutte le strutture», scrive il sindaco Matteo Perazzetti.

Ovvero ripristino funzionale e il risanamento delle facciate esterne degli edifici siti in Città Sant’Angelo in via Alzano, civici 10A, 12B, via Luigi Cilli 2 e Via D’Annunzio 48 per un importo totale 264.800 euro; lavori di efficientamento energetico in via Luigi Cilli 2 pari a 200 mila euro. «Una promessa quella di non lasciare nessuna zona scoperta che stiamo mantenendo», conclude il primo cittadino angolano.