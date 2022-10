Giallo in piazza Salotto, è sparito l'orologio [FOTO]

È successo all'improvviso, lasciando i pescaresi letteralmente di stucco: lo storico orologio del centro, che per decenni ha fatto bella mostra di sè sovrastando il tetto di uno dei palazzi che si affacciano su piazza Salotto, è sparito.

L'intero pannello rettangolare sopra al quale era stato installato, e che segnava sia l'orario sia la temperatura, è stato infatti rimosso nei giorni scorsi, non si sa se temporaneamente o in maniera definitiva. Di certo c'è che, se l'orologio non dovesse più tornare al suo posto, scomparirebbe un altro simbolo della nostra città, che ha accompagnato tanti pomeriggi e tante serate delle persone, praticamente in ogni stagione dell'anno.