Rimosso "Farlocchio", l'alberello di plastica addobbato dai cittadini [FOTO]

In via Marconi è stato rimosso "Farlocchio", l'alberello di plastica addobbato dai cittadini che, grazie a un'iniziativa del collettivo pescarese 99 Cosse, era salito ultimamente agli onori della cronaca, venendo in qualche modo "adottato" dalla popolazione locale. L'amara sorpresa è arrivata questa mattina, come una doccia fredda: "Farlocchio" è sparito dalla rotatoria all'angolo con via Mazzarino che fino a poche ore fa l'aveva ospitato.

Sono stati gli stessi 99 Cosse a darne notizia su Facebook, non senza una punta di rammarico dal momento che in queste settimane l'alberello aveva fatto molto parlare di sé, grazie soprattutto al flash mob con cui domenica scorsa era stato adornato dai pescaresi. Secondo quanto segnalano alcuni testimoni, stanotte "Farlocchio" era ancora al suo posto. Poi purtroppo qualcuno l'ha preso e l'ha portato via.