Rimosso l'albero caduto, via Regina Margherita riapre al traffico

È stata riaperta al traffico via Regina Margherita. Da ieri pomeriggio la strada era rimasta divisa a metà, proprio di fronte alla scuola media Mazzini, a causa di un pino crollato sulla carreggiata dopo le forti raffiche di vento. Nella notte una ditta privata si è adoperata per rimuovere l'albero e mettere in sicurezza l'area. Questa mattina la situazione è tornata alla normalità.

Un'altra ditta privata ha lavorato in via Prati, dove si erano registrati alcuni disagi, mentre dall'alba di oggi si è intervenuti anche sulla riviera. Inoltre tutti gli operai del verde sono andati in giro per la città al fine di monitorare la situazione. I tecnici di Pescara Multiservizi, infine, hanno messo a posto i parchi che, tuttavia, per la mattinata odierna rimarranno ancora chiusi in via precauzionale.

Intanto il vice sindaco Gianni Santilli replica duramente alle critiche del centrosinistra, che aveva parlato di una gestione fallimentare della situazione, con la città "lasciata sola": "Il Pd sta facendo sciacallaggio - tuona Santilli - Noi siamo stati fino a questa notte a lavorare. I consiglieri di opposizione si devono vergognare: abbiamo allertato tutto per tempo, alle 14 era già tutto chiuso, loro dove stavano oltre a chiacchierare e a creare problemi in consiglio comunale? Si attaccano a qualsiasi cosa. Per fortuna ieri non si è verificato niente di grave, tranne qualche piccolo infortunio. Poteva succedere il finimondo e invece è andato tutto bene. Queste strumentalizzazioni sono inaccettabili: mentre l'Abruzzo dà supporto anche alle altre regioni, andando ad aiutare le Marche dopo ciò che è accaduto, loro si divertono in questa maniera".