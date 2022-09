Libri scolastici più cari, la Regione aumenta i fondi per il rimborso: 3,5 milioni per aiutare le famiglie

Dalle Regione 3 milioni e mezzo di euro per rimborsare le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri scolastici: un milione di euro in più rispetto all'anno scorso. Tiene a precisarlo l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale che sottolinea come l'aumento sia stato deciso alla luce del peso che sulle famiglie ha l'aumento dell'inflazione e l'aumento del costo generale dei libi di testo “dettato dal contestuale aumento delle materie prime e di trasporto”.

“Gli uffici hanno provveduto ad inserire nel bilancio regionale la somma - spiega - e questo è un passaggio obbligato per avviare successivamente il trasferimento delle somme ai comuni che saranno chiamati ad inviare ai beneficiari delle sovvenzioni per il pagamento totale o parziale della spesa per libri di testo”. Il cittadino dovrà verificare nel proprio comune di residenza se nell'elenco dei beneficiari figura il proprio nome; a quel punto avrà diritto al rimborso totale o parziale della spesa sostenute per acquistare libri di testo.