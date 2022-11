Pubblicato dal Comune di Spoltore l'avviso per il rimborso dei libri scolastici

Il Comune di Spoltore ha pubblicato l'avviso per il rimborso dei libri di testo nell'anno scolastico 2022-2023.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2023.

L'intervento consiste in un rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo in favore delle famiglie di alunni che frequentano le scuole medie e quelle superiori.

È richiesto Isee (situazione economica equivalente) del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, inferiore a euro 15.493,71. «Il valore Isee è stato calcolato dalla Regione Abruzzo in base alle disposizioni di legge», spiega l'assessore Francesca Sborgia, «per quest'anno scolastico sono a disposizione fondi maggiori, in considerazione del fatto che la situazione di molte famiglie potrebbe essere peggiorata per via della crisi economica. In passato siamo riusciti a coprire tutte le richieste di rimborso e contiamo che questo sarà possibile anche per il 2022-2023».

Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso qualora maggiorenne. Il modulo per la richiesta di concessione del beneficio è disponibile presso l’ufficio servizi scolastici del Comune oppure scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente (www.comune.spoltore.pe.it).