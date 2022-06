Rifiuti abbandonati in via Monte Carmelo, Odoardi (Fiab): "Una situazione ricorrente"

Giancarlo Odoardi, esponente della Fiab Pescarabici, segnala una "situazione ricorrente in via Monte Carmelo, nei pressi di Fosso Vallelunga", denunciando l'abbandono di rifiuti non differenziabili.

Una problematica che ne segue altre "già inviate all'attenzione di Ambiente spa, che è intervenuta diverse volte", precisa Odoardi. "Tuttavia, evidentemente, c'è chi trova comoda e defilata la location, tanto da farne un uso abituale".

Poi l'esponente della Fiab conclude: "Chissà quanti, notando l'abbandono, si indignano e si attivano per segnalare l'incivile conferimento".