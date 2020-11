Incivili in via Lungaterno Sud, tra i rifiuti abbandonati c'è di tutto [FOTO]

Incivili in via Lungaterno Sud, tra i rifiuti abbandonati c'è di tutto. Sempre più di frequente la raccolta del vetro non avviene, evidentemente, con la cadenza precedentemente programmata, perché ci sono bottiglie che fuoriescono dal cassonetto e buste poggiate a terra, dal momento che non entrano nel cassonetto già pieno.

La zona, per intenderci, è quella che si trova dietro alla guardia costiera, e un cittadino ha segnalato il degrado su Facebook interpellando direttamente il sindaco Carlo Masci. Che ha risposto garantendo un pronto intervento, ma precisando anche che "dovremmo prendercela con chi crea quello schifo e chiamare Ambiente per fare un intervento aggiuntivo rispetto a quelli programmati. Mi auguro che le telecamere che abbiamo posizionato nei vari punti della città facciano il resto".

E in effetti, poco dopo, l'area è stata ripulita dagli operatori di Ambiente Spa.