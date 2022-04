"Furbetti" dei rifiuti: le ditte "barbare e incivili" rischiano il sequestro del mezzo

L'amministrazione comunale è a lavoro per trovare il modo di sequestrare i mezzi alle ditte e le società che violano le regole per il conferimento dei rifiuti. Lo annuncia il sindaco Carlo Masci commentando i numeri delle violazioni rilevate nel 2021 e nei primi mesi del 2022 dagli ausiliari di Ambiente spa e dalla polizia municipale che l'anno scorso si sono tradotte in 106 mila 950 euro di multe per un totale di 1.084 sanzioni elevate nei confronti dei 678 persone fisiche e 406 ditte o società A questi si aggiungono i 50.100 euro di sanzioni elevate tra gennaio e marzo 2022: 653 le multe complessive, 427 delle quali elevate dai quattro ausiliari di Ambiente spa che le multe le hanno fatte a 273 persone fisiche e 154 ditte. “La stragrande maggioranza dei cittadini si comporta in modo corretto e subisce una minoranza 'ingombrante' in tutti i sensi e da tutti i punti di vista – sottolinea Masci -. Ma grazie al sistema di videosorveglianza che abbiamo voluto per la città e cui fa capo la polizia municipale e gli ausiliari di Ambiente spa abbiamo messo in campo una vera e propria battaglia verso questi incivili. Il Comune non può far diventare civile chi non lo è, ma può sanzionare l'incivilità, la furbizia e il dolo”.

A fargli da eco il comandante della polizia municipale Danilo Palestini che sottolinea come quella che c'è oggi è “una delle migliori organizzazioni possibili per contrastare il fenomeno seppur sempre migliorabile”. Quindi l'annuncio di Masci che fa sapere di essere a lavoro per trovare una via legale che consenta di sequestrare i mezzi alle ditte “incivili e barbare” che sporcano la città. L'assessore comunale alle politiche ambientali Isabella Del Trecco e il presidente di Ambiente spa Massimo Papa hanno quindi ribadito come particolare attenzione sia rivolta proprio alle società che ricevono in anticipo il contributo per lo smaltimento dei rifiuti. Società che, proprio a seguito di una delibera portata in consiglio comunale dalla Del Trecco, possono ricevere multe fino a 26mila euro se sorprese a smaltire illegalmente i rifiuti pericolosi.