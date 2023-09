Ancora rifiuti la domenica mattina nella riserva dannunziana, l'ex consigliere Taraborrelli: "Telecamere per individuare i responsabili"

Rifiuti gettati a terra e un cestino in parte divelto all'interno della riserva dannunziana. Questo lo scenario cui si è trovato davanti questa mattina, domenica 10 settembre, l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli sempre attento alle problematiche del quartiere.

Non è la prima volta che denuncia come la domenica, unico giorno in cui non si effettua la pulizia nelle prime ore del mattino, ci si ritrovi di fronte a questo scenario. A questo punto, questa la sua richiesta, sarebbe opportuno capire chi ha preso lo spazio verde più importante della città come una pattumiera e per questo chiede di installare una telecamera all'interno del parco così che si possano individuare ed eventualmente sanzionare i responsabili. “La pulizia è stata fatta grazie alla mia segnalazione fatta direttamente ad Ambiente. La competenza è del Comune e qualcosa va fatto perché non si può pensare che si entri nella riserva e si faccia ciò che si vuole. Ci vuole un controllo puntuale o potrebbe anche aaccadere di peggio. Questa dei rifiuti, tra l'altro, è una cosa che va avanti da tutta l'estate”, conclude Taraborrelli che altre volte, parlando del problema, aveva sottolineato come non è una bella cartolina quella che si presenta ai cittadini la domenica quando si recano nella riserva per godere di uno dei luoghi più belli della città.

Pulizie straordinarie sono state fatte, ma l'appello alla civiltà fatta dal vicesindaco Gianni Santilli non sembra aver sortito alcun effetto. Di qui la richiesta di Taraborrelli perché si preservi al meglio il polmone verde di Pescara, soprattutto da chi continua a sporcarlo. Cosa che si può fare, ribadisce, con un adeguato sistema di telecamere, ma anche predisponendo dei controlli specifici e di questo conclude "dovrebbe occuparsi proprio il Comune".