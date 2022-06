Avviata la consegna dei mastelli, dall'11 luglio raccolta porta a porta dei rifiuti nel rione Villa del Fuoco

È stata avviata la consegna dei mastelli ai residenti di Villa del Fuoco in vista dell'inizio del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti.

Il punto della situazione riguardo all'organizzazione è stato fatto nel corso della commissione Ambiente alla quale ha preso parte il direttore di Ambiente, Massimo Del Bianco insieme al responsabile Mauro Di Lanza.

Dopo gli incontri con i residenti per illustrare le nuove modalità di conferimento del pattume, con 1.500 famiglie presenti sulle 2.900 interessate, è iniziata la distribuzione di mastelli, buste e istruzioni.

«E dall’11 luglio», dice il presidente della commissione, Ivo Petrelli, «inizierà il nuovo servizio e su tale fronte ho chiesto ad Ambiente Spa di aprire un dialogo con gli amministratori di condominio per agevolare quanto più possibile il lavoro degli operatori addetti al ritiro dei rifiuti, ad esempio prevedendo il deposito dei mastelli nei cortili condominiali, per evitare file chilometriche di buste o mastelli sui marciapiedi, e permettendo agli stessi operatori l’ingresso nei cortili. Non solo: entro fine anno scatterà anche l’estendimento della raccolta differenziata porta a porta spinta per le attività non domestiche di tutto il quartiere centrale, dunque negozi, ristoranti, bar e uffici, che significherà introdurre veramente una rivoluzione straordinaria per la città. L’estensione del servizio di raccolta porta a porta a Villa del Fuoco risponde a un’esigenza specifica ovvero quella di tentare di arginare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti e non nei grandi cassoni stradali presenti oggi in via Lago di Capestrano, via Lago di Borgiano, via Tavo, dove spesso arrivano a conferire da fuori zona se non addirittura da fuori città. Pensiamo che spesso i cassoni per l’indifferenziata vengono svuotati alle 8 e alle 10 sono già di nuovo strapieni, difficile pensare sia solo frutto dell’operato dei residenti, e questo costringe Ambiente a effettuare doppi passaggi quotidiani, anche di domenica o nei giorni festivi per garantire il decoro delle strade a tutela dei residenti e dell’igiene pubblica».

Il porta a porta spinto interesserà tutte le famiglie residenti in via Arabona, via Aterno, via Avello, via Calvano, via Cerrano, via Colle dell’Orso, via Lago di Collepietro, via Farfengo, via Filomena Delli Castelli, via Fiume Verde, via Gallero, via Ilaria Alpi, via Lago di Cerviello, via Mavone, via Moro, via Sagittario, via Sangro, via Staina, via Tordino, via Trigno, via Tronto e via Venna, via Aventino, via Foro, via Gizio, via Lago della Rocca, via Lago di Canterno, via Lago di Giulianello, via Lago di Nemi, via Lago di Piediluco, via Lago di Scandarello, via Lavino, via Melfa, via Mollo, via Nora, via Orta, via Sacco, via Turano e via Vella, via Imele, via Lago del Turano, via Lago dell’Anetra, via Lago di Bomba, via Lago di Borgiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Capestrano, via Lago di Lesina, via Lago di Posta, via Lago di Scanno, via Rava, via Saline, via Tavo, via Tona, via Vandra e via Verrino. La consegna dei kit è stata avviata, tramite una cooperativa, lo scorso 14 giugno. Si tratta dei materiali necessari per il conferimento, procedura che proseguirà fino a sabato 9 luglio, domeniche escluse, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. Se il primo tentativo di consegna non dovesse andare a buon fine, è previsto un secondo tentativo una volta completato il primo turno e, se anche il secondo tentativo dovesse rivelarsi infruttuoso, l’utente potrà ritirare autonomamente il kit in un punto di distribuzione fisso che sarà allestito nel piazzale della sede amministrativa di Ambiente Spa, in via Raiale 187, dal 7 al 16 luglio, domenica esclusa, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. L’utente avrà anche la possibilità di delegare un parente o un vicino di casa al ritiro del kit al momento della consegna domiciliare, lasciando compilato un modulo che sarà consegnato con un avviso. E per qualsiasi informazione comunque i cittadini potranno contattare la società Ambiente al numero verde 800624622, al numero fisso 0854308284 o all’indirizzo info@ambientespa.net.

«La grande innovazione legata all’estendimento della raccolta a Villa del Fuoco sta proprio nel materiale che verrà utilizzato», spiega Petrelli, «ovvero a ciascuna famiglia verranno consegnati 1 cestino aerato sottolavello da 7 litri di colore marrone per la raccolta dell’organico; 60 buste in mater-bi da utilizzare per foderare il cestino aerato e raccogliere i rifiuti organici; 1 mastello da 25 litri di colore marrone per l’esposizione su strada dei rifiuti organici; 1 mastello da 30 litri di colore verde per lasciare la sera su strada il vetro; 60 sacchi semitrasparenti in plastica gialli da 108 litri per l’esposizione su strada del multimateriale leggero, ossia plastica e metalli; 30 sacchi in carta da 80 litri per l’esposizione su strada dei rifiuti in carta e cartone; 60 sacchi semitrasparenti in plastica grigi da 75 litri per l’esposizione su strada del rifiuto secco residuo. Questo significa accelerare e agevolare al massimo il lavoro degli operatori addetti al ritiro del pattume che potranno prendere direttamente i sacchi, posizionarli sui mezzi e procedere il proprio percorso, limitando il numero degli accessi per lo svuotamento dei mastelli e il loro riposizionamento dinanzi ai domicili. Sicuramente il servizio costerà di più, ma comunque ci aspettiamo un miglioramento della raccolta che diventerà un progetto pilota per il resto della città. Inoltre a ogni famiglia verrà consegnato anche il manuale informativo necessario per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e il calendario settimanale di raccolta, che saranno pubblicati sul sito internet aziendale a disposizione dei cittadini».