Via gli ultimi cassonetti da Porta Nuova, inizia la raccolta porta a porta: ecco quando "spariranno"

Inizieranno l'11 luglio le operazioni di rimozione dei cassonetti nell'area compresa tra viale Marconi e la stazione ferroviaria Porta Nuova e cioè la zona cosiddetta “P3”.

Come anticipato da IlPescara all'apparizione degli avvisi sui cassonetti stessi, il porta a porta arriva dunque anche nella zona di Porta Nuova non ancora coperta dal servizio: a comunicarlo ufficialmente è la società Ambiente.

Il kit, ricorda la società, è stato già consegnato tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2023 ed è composto dal mastello e dal cestino areato per i rifiuti organici e dai sacchi in carta e in plastica per le altre frazioni. È stata consegnata anche la Eco-Card Ambiente, quella necessaria per utilizzare i re eco-compatttori installati nell'isola ecologica di via Pepe. Tuttavia chi non lo avesse ritirato può farlo in via Raiale presso la sede degli uffici amministrativi di Ambiente il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.

Come specificato negli avvisi adesivi già apposti sui cassonetti che verranno rimossi, i contenitori per la raccolta del vetro saranno sostituiti nelle prossime settimane da campane ad accesso informatizzato, che si attiveranno sempre con la Eco-Card Ambiente.