Rifiuti di fronte a piazza Salotto: "Spostate altrove quei cassonetti!"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci una situazione di degrado urbano riscontrabile a Pescara in pieno centro, per la precisione nell'ultimo tratto di via Regina Margherita, proprio di fronte a piazza Salotto.

In quel punto, che tra l'altro si trova a due passi dall'incrocio con corso Umberto, ci sono cassonetti dell'immondizia stracolmi di rifiuti. Non di certo un bello spettacolo, tenendo conto che quella zona è molto frequentata anche per il passeggio.

"Ma è possibile che nessuno faccia niente?", si chiede il cittadino. "Quei cassonetti vanno spostati assolutamente da lì e ricollocati altrove". Il lettore fa notare che questa condizione, già di per sé poco decorosa, comporta altresì un problema di igiene: "A parte il fatto che a meno di 50 metri di distanza ci sono attività di bar, va anche detto che tutta quella spazzatura porta cattivi odori, ratti e scarafaggi, come già accaduto in più occasioni. È dunque necessario che chi di dovere intervenga il prima possibile".