Via Lungaterno sud, la denuncia di un residente: una settimana per rimuovere i rifiuti

"Vorrei specificare che non si tratta di inciviltà dei residenti quanto piuttosto di inefficienza della raccolta: non passa nessuno da oltre una settimana". E' quanto sostiene un residente di via Lungaterno sud che, con delle fotografie, mostra la situazione in cui versano i cassonetti di chi vive lungo la strada che porta alla guardia costiera.

Due le foto: una scattata ieri sera, spiega, e una questa mattina. Rispetto alla sera precedente la quantità di rifiuti è decisamente inferiore almeno per quanto concerne quelli lasciati fuori dai cassonetti, ma il bidone della carta e quello della plastica sono pieni. Una richiesta di maggiore attenzione quella che arriva dal lettore, per evitare che la spiacevole situazione si possa ripetere.