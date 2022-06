Dall'11 luglio via i cassonetti da Villa Del Fuoco: parte la differenziata porta a porta

L'obiettivo è quello di portare la raccolta differenziata porta a porta entro fine anno in tutta la città, come proprio a IlPescara ha annunciato l'assessore comunale alle politiche ambientali Isabella Del Trecco e proprio in quest'ottica si parte da Villa Del Fuoco.

Per tre giorni, dal 13 al 15 giugno, fa sapere Del Trecco “inizieranno gli incontri informativi con la popolazione residente nel quadrilatero che dal rilevato ferroviario, dunque via Saline, arriva sino a via Stradonetto, per illustrare le modalità di svolgimento del servizio, che prenderà formalmente il via esattamente tra un mese, l’11 luglio, quando spariranno dal quartiere i grandi bidoni stradali e i cittadini avranno un nuovo calendario da rispettare per il conferimento”. “Complessivamente . Spiega - saranno 2.900 le famiglie coinvolte, ovvero circa 6mila abitanti, e 65 utenze non domestiche. E dal 14 giugno al 9 luglio Ambiente spa provvederà a consegnare a domicilio i kit e le attrezzature necessarie, dunque buste, mastelli e sacchi per la carta, e quest’ultima fornitura sarà la grande novità del servizio visto che proprio i sacchi di carta sostituiranno l’uso del bidoncino. La raccolta differenziata domiciliare del pattume si allarga in modo capillare – aggiunge l'assessore – e tra un mese andrà a coprire interamente l’ultima porzione di territorio comunale a ovest della ferrovia, che oggi è servita dalla raccolta stradale, dunque 2.900 utenze domestiche e 65 utenze non domestiche, per la maggior parte uffici” ribadisce.

“Negli ultimi mesi abbiamo lavorato in modo intenso per studiare la strategia di attuazione del Piano e oggi siamo pronti per estendere il servizio che nelle zone in cui è già in vigore da anni funziona benissimo. Funziona per l’utente che sa perfettamente quando e cosa conferire, giorno per giorno, con un calendario preciso, differenziato zona per zona, e ha un rapporto molto più diretto con gli operatori di Ambiente che aiutano anche i cittadini a fronte di una qualunque problematica, ad esempio nell’individuare esattamente il tipo di rifiuto da conferire, o anche nel correggere dei comportamenti incolpevolmente scorretti – aggiunge Del Trecco -. E quindi funziona anche per Ambiente e per l’amministrazione comunale, che riescono a gestire meglio il servizio di ritiro del rifiuto, del suo conferimento, anche in termini di economicità e costi”.

“E' importante sottolineare – tiene a precisare Del Trecco - come l’intervento messo a punto per Villa del Fuoco sia fortemente innovativo per la città di Pescara. Infatti saranno utilizzati sacchi a perdere per 3 differenti frazioni, ossia carta, multimateriale leggero, come plastica e metalli, e secco residuo, in modo da evitare la permanenza di mastelli sul suolo pubblico una volta effettuato il ritiro dei rifiuti. In aggiunta i mastelli che saranno consegnati, da utilizzarsi per la raccolta di rifiuto organico e vetro, saranno dotati di un codice a barre associato alla singola utenza e di un Rfid, in modo da permettere ad Ambiente di tracciare le consegne e garantire la possibilità di rilevare gli svuotamenti, ovvero i mastelli saranno personalizzati, dunque i cittadini dovranno anche essere attenti a evitare scambi di attrezzature”. “Sono convinta che dopo il primo necessario periodo di rodaggio gli stessi cittadini apprezzeranno l’introduzione del nuovo servizio che ci permetterà di eliminare i cassoni stradali, spesso oggetto di conferimento abusivo di pattume anche da altre parti della città e da fuori città, con la formazione di discariche abusive, ovvero restituiremo piena dignità e ordine ambientale al quartiere di Villa del Fuoco. Peraltro – conclude - parliamo di un’operazione perfettamente in linea con quanto previsto nella promozione di Pescara Bandiera Blu 2022”.

LE MODALITÀ DI CONSEGNA DEI KIT PER IL PORTA A PORTA

Le consegne saranno effettuate dal 14 giugno al 9 luglio. Se il primo tentativo non dovesse andare a buon fine, fa sapere, si proverà a farne un secondo. Se infruttuoso l'utente potrà ritirarlo in un punto di distribuzione fisso che sarà allestito nel piazzale della sede amministrativa di Ambiente, in via Raiale 187, dal 7 al 16 luglio, domenica esclusa, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Ritiro che potrà essere fatto anche da un parente o un vicino previa compilazione di un modulo che sarà consegnato con un avviso. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Ambiente al numero verde 800624622, al numero fisso 0854308284 o all’indirizzo info@ambientespa.net.

Al termine dei tre giorni di incontri formativi e cioè mercoledì 15 giugno, sarà comunque consegnato da Ambiente un avviso agli utenti, così che possano avere tutte le informazioni. Avviso che verrà affisso anche negli esercizi commerciali e nei luoghi aperti al pubblico, comprese le parrocchie.

COSA COMPRENDE IL KIT CHE SARÀ CONSEGNATO ALLE FAMIGLIE E I SINGOLI RESIDENTI

1 cestino aerato sottolavello da 7 litri di colore marrone per la raccolta dell’organico;

60 buste in mater-bi da utilizzare per foderare il cestino aerato e raccogliere i rifiuti organici;

1 mastello da 25 litri di colore marrone per l’esposizione su strada dei rifiuti organici;

1 mastello da 30 litri di colore verde per lasciare la sera su strada il vetro;

60 sacchi semitrasparenti in plastica gialli da 108 litri per l’esposizione su strada del multimateriale leggero, ossia plastica e metalli;

30 sacchi in carta da 80 litri per l’esposizione su strada dei rifiuti in carta e cartone;

60 sacchi semitrasparenti in plastica grigi da 75 litri per l’esposizione su strada del rifiuto secco residuo.

Ad ogni famiglia sarà anche consegnato anche il manuale informativo necessario per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e il calendario settimanale di raccolta, che saranno pubblicati sul sito internet aziendale a disposizione dei cittadini.

GLI ORARI DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE

L'appuntamento dal 13 giugno al 15 giugno con le giornate di formazione per i cittadini è al campo sportivo della chiesa dei Santi Angeli Custodi in via Lago di Posta.