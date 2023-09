Abbandono dei rifiuti e deiezioni canine, 34 multe nel 2023 a Spoltore: con le guardie ecologiche ancora più controlli

Il Comune di Spoltore traccia un primo bilancio sulla “guerra” alla cattiva gestione dei rifiuti e delle deiezioni canine: ad oggi per l'anno in corso la polizia locale ha redatto 34 verbali amministrativi, 19 per violazioni del regolamento di pulizia dei terreni incolti, 6 legati alle deiezioni canine o alla gestione degli animali domestici e 5 per la gestione dei rifiuti. Per rendere ancora più efficienti i controlli adesso arrivano anche le guardie ecologiche.

È l'amministrazione ad annunciare la convenzione sottoscritta con quelli delle Congeav con l'accordo che sostituisce quelli precedenti sottoscritti con le associazioni. A firmarlo sono stati Valerio Santurbano dell'associazione Guardia civile ambientale e Alessandro Di Blasio dell'ufficio ambiente per il Comune.

L'obiettivo è dunque quello di combattere il degrado, ma allo stesso tempo offrire più tutele ai cittadini sottolinea l'amministrazione che spiega quale sarà il ruolo dei volontari. Oltre al monitoraggio del territorio per individuare animali d'affezioni lasciati liberi o abbandonati che possono costituire un pericolo soprattutto per la viabilità (previste le sanzioni ai proprietari), saranno organizzati pattugliamenti a sorpresa sia di giorni che di notte per combattere l’abbandono dei rifiuti e scoraggiare l’abitudine di far uscire i cani da soli, soprattutto la sera, senza preoccuparsi di raccogliere le loro deiezioni.

Un lavoro che le guardie zoofile, le cui associazioni sono riconosciute dalla regione e dotate di una qualifica di particolare guardia giurata rilasciata dal prefetto, inizieranno i loro pattugliamenti dai centri storici e dai quartieri più popolati, ma si occuperanno di controllare anche tutte le altre zone e saranno a disposizione dei cittadini e degli amministratori raccogliendo le loro eventuali segnalazioni.

“Tutti noi abbiamo il desiderio di un territorio più bello e pulito - dichiara il sindaco Chiara Trulli -. Per questo c’è bisogno di agire contro coloro che non hanno rispetto dei beni comuni e deturpano il nostro paesaggio. Ci sarà un forte raccordo tra l’associazione, gli amministratori, i vigili e l’ufficio ambiente, affinché si agisca in maniera mirata laddove ce n’è bisogno. Avevamo già firmato in passato accordi di questo tipo, adesso speriamo con questa nuova collaborazione di rilanciare l’azione di vigilanza. Ringrazio l’ufficio ambiente e la polizia municipale per la preziosa collaborazione, nella speranza che questa iniziativa possa sensibilizzare a un maggior rispetto da parte di alcuni cittadini”, aggiunge.

“Purtroppo – sottolinea il sindaco Quirino Di Girolamo - gli unici rimedi contro l’inciviltà sono le maniere forti. Da più parti sono arrivate segnalazioni per rifiuti abbandonati, spazzatura conferita erratamente, non differenziata e quindi non raccolta, proprietari di cani che lasciano ai loro animali la possibilità di sporcare strade e aree comuni. Ci aspettiamo dalle guardie ecologiche un’azione incisiva, che possa disincentivare i comportamenti sbagliati”.