Rifiuti abbandonati, elevate già 100 multe. Ma intanto in strada si lasciano anche gli sci

Rifiuti abbandonati, dal Comune sono già state elevate 100 multe. Ma intanto i maleducati non si fermano, e in strada ora vengono lasciati anche gli sci. Proprio così, come ha svelato su Facebook il sindaco Carlo Masci:

"Lasciano pure gli sci in mezzo alla strada, sempre dopo che gli operatori di Ambiente hanno già svuotato i cassonetti. Ovviamente sono dovuti tornare a prenderli, come al solito doppio lavoro".

La foto è stata scattata nei pressi del liceo artistico "Misticoni - Bellisario", in viale Kennedy. È ormai una guerra senza quartiere quella che Masci ha dichiarato ai cittadini che lui stesso definisce "incivili trogloditi". Tuttavia ci sono anche buone notizie: "L'unica soddisfazione - fa sapere - è che abbiamo già fatto circa 100 contravvenzioni a questi esseri sub-umani".