Rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti di via Fratelli Vivaldi: "Adesso basta" [FOTO]

Rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti di via Fratelli Vivaldi. Una nostra lettrice ha scritto alla nostra redazione per portare all'attenzione del Comune di Pescara la situazione di "degrado continuo" che affligge questa zona di Porta Nuova. Ecco che cosa ci dice la donna:

"Ogni giorno vengono abbandonati rifiuti ingombranti (e non) fuori dai bidoni. Gli addetti dell'Attiva fanno quotidianamente un lavoro esemplare. La mattina i cassonetti sono perfettamente svuotati e spesso ripuliti e disinfettati. L'incivilità è proprio nei cittadini, e spesso si tratta di persone non della zona che passano e lasciano qui i rifiuti ingombranti".

La donna crede che l'unica soluzione sia "cercare di convincere il Comune a far installare delle telecamere. Purtroppo in Italia funzionano solo i mezzi deterrenti come le telecamere e la minaccia della multa. Spero che chi di dovere intervenga il prima possibile".