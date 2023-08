Rifatta la segnaletica alla fermata del bus in via Galilei, ma è ancora sosta selvaggia: la denuncia di un residente

Tempo fa un cittadino ci aveva segnalato lo stato di degrado in cui versava la fermata dell'autobus di via Galilei all'incrocio con via Nicola Fabrizi. Pochi giorni dopo proprio sui problemi della segnaletica e della viabilità, in particolare quella degli autobus che quell'incrocio lo percorrono ogni giorno, era stata la commissione Sicurezza a fare un sopralluogo. Il presidente Foschi aveva quindi annunciato non solo il rifacimento della segnaletica orizzontale proprio di quella fermata, ma anche un maggiore controllo della polizia locale in zona proprio per evitare che ci si continui a parcheggiare creando problemi e disagi.

La segnaletica è stata effettivamente messa a nuovo e i controlli probabilmente arriveranno. Certo è che nonostante l'intervento che rende pienamente visibile la fermata dell'autobus, sembra che le vecchie abitudini restino. A denunciarlo un residente con delle foto che mostrano i lavori fatti, ma anche l'ennesima auto ferma proprio nello spazio riservato all'autobus con ancora una volta l'autista del mezzo pubblico costretto a manovre complesse per superare l'ostacolo. Un problema che in realtà si riscontra anche su via Nicola Fabrizi come rilevato nel corso del sopralluogo fatto dall'amministrazione a causa delle auto che spesso sostano in terza fila. Proprio le lamentele dei cittadini lo avevano spinto ad andare a verificare e in effetti, aveva riferito, per gli autobus muoversi prima e dopo l'incrocio tra via Galilei e via Fabrizi è difficile con gli stessi spesso costretti a fermarsi e suonare per far liberare le carreggiate.

Se da una parte dunque si pensa anche ad una modifica del percorso per il mezzo, dall'altra si parla di controlli intensificati per cercare di evitare il ripetersi di violazioni come quella denunciata con non poca indignazione il cittadino. Ora la scusa della scarsa visibilità della segnaletica, qualora ci si volesse appellare a quella, non regge più.