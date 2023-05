Al via il rifacimento dei marciapiedi sul lato monte di un tratto di viale della Riviera, scattano alcuni divieti

Al via i lavori di rifacimento dei marciapiedi sul lato monte di un tratto di viale della Riviera a Pescara.

L'intervento andrà avanti nelle prossime settimane e un'apposita ordinanza del Comune prevede l'istituzione di alcuni divieti allo scopo di consentire il regolare svolgimento del cantiere.

Fino al 30 giugno 2023, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le 18 (e comunque fino al completamento dei lavori) sono previsti l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata, nonché di transito pedonale, sul lato monte del tratto di viale della Riviera compreso tra il confine con il territorio di Montesilvano (stabilimento balneare “Le Naiadi”) fino ai pressi del civico numero 134 (stabilimento balneare “Il Moro”).

L'impresa che si occuperà dei lavori, la ditta Marinelli Umberto srl di San Salvo, dovrà garantire ai residenti l'accessibilità alle rispettive proprietà mediante l'istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori. La segnaletica stradale verticale, mobile o provvisoria, dovrà essere posta in opera come prescritto dalla normativa vigente e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.