In via del Crocifisso a Città Sant'Angelo al via il rifacimento delle condotte idriche

Rifacimento delle condotte idriche in corso in via del Crocifisso a Città Sant'Angelo.

A farlo sapere è il sindaco Matteo Perazzetti.

«Questi lavori concordati con il gestore idrico del nostro territorio porterà sensibili miglioramenti alla zona di Villa cipressi così da migliorare l’approvvigionamento di tutto il territorio», spiega il primo cittadino.

Che poi aggiunge: «Quest’anno non vi è stata nessuna carenza idrica perche i lavori effettuati durante lo scorso anno hanno portato benefici notevoli.

L’amministrazione lavora insieme ad Aca per migliorare il servizio a tutti i cittadini».