Rifacimento dell'asfalto in via Regina Elena, scattano i divieti e le modifiche

Lavori di rifacimento del manto stradale in via Regina Elena a Pescara a partire da lunedì 27 maggio.

E per consentire il regolare svolgimento del cantiere, che andrà avanti fino a giovedì 30, è stata emessa un'apposita ordinanza che prevede divieti e modifiche alla viabilità.

L'asfalto verrà rifatto nel tratto compreso tra via De Amicis e viale Muzii.

L'ordinanza numero 547 prevede da lunedì 27 a giovedì 30 maggio il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 7 alle 18 e il divieto di transito.

«Il primo passaggio», spiega Adelchi Sulpizio, vicesindaco e assessore alle Manutenzioni, «sarà quello della scarifica, cioè l'eliminazione del vecchio manto di asfalto, particolarmente rovinato, e poi si procederà con la posa di quello nuovo. I tempi di completamento dei lavori possono variare in base alle condizioni meteo dei prossimi giorni. Questo lavoro rientra in un capitolo particolare essendo realizzato da una di quelle società che scavano sulle nostre strade, per interventi di vario genere, e poi devono rimetterle a nuovo. Come assessorato alle Manutenzioni abbiamo curato particolarmente questo aspetto, negli ultimi anni, per fare in modo che le strade danneggiate da chi interveniva sul sottosuolo venissero riqualificate direttamente da queste società o che, comunque, venissero riqualificate altre strade "in compensazione", come si dice in gergo. Via Regina Elena avrà quindi, sul tratto più ammalorato, un aspetto nuovo, e sarà più sicura per gli automobilisti. La stessa cosa è stata fatta a pochissima distanza, cioè in viale Muzii, seguendo lo stesso identico principio. Oltre a riqualificare direttamente tante strade, come Comune, siamo riusciti a promuovere interventi consistenti anche da chi aveva scavato sulle arterie della città».