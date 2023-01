Rifatto l'asfalto di strada Ravignano e via Del Greco. E sulla salita Tiberi arrivano i marciapiedi

Il Comune di Pescara ha completato i lavori di scarificatura e asfaltatura lungo due arterie dei Colli: strada Ravignano e via Del Greco. Inoltre sono stati realizzati i marciapiedi sulla salita Tiberi, dove non c'erano mai stati prima d'ora. Soddisfatto il sindaco Carlo Masci: "I cittadini - evidenzia - attendevano da troppo tempo questi interventi sul manto stradale, che proseguiremo su molte altre vie cittadine. Siamo partiti con il più grande piano di manutenzione e riqualificazione delle strade mai attuato in città: tutta Pescara diventerà un cantiere di opere che la trasformeranno".

Interpellato da IlPescara.it, Masci entra poi nello specifico: "Noi abbiamo organizzato squadre di operai che ogni giorno, su specifiche segnalazioni, chiudono le buche, circa un centinaio al giorno. C'è un sistema misto di interventi pubblici: nostri operai per le buche, anche con asfalto a freddo, nel periodo invernale, e con asfalto a caldo, nelle altre stagioni; imprese appaltatrici che intervengono con manutenzione straordinaria su strade più ammalorate, con scarificatura e asfaltatura totale; lavori di riqualificazione di intere strade con appalti più importanti. Voglio ribadirlo ancora una volta: abbiamo messo a punto il più grande intervento di opere pubbliche mai effettuato a Pescara. Le buche si producono continuamente perché i sottoservizi poggiano sulla sabbia e sono tutti obsoleti. Ma noi insistiamo".