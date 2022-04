Rievocazione del Circuito di Pescara: i divieti e le modifiche alla viabilità per la sfilata delle Ferrari

In occasione dell'evento Tour Rosso 22 “Tributo Coppa Pescara” che prevede la rievocazione del percorso del Circuito di Pescara di Formula 1, l'amministrazione comunale ha previsto una serie di divieti e modifiche alla viabilità che scatteranno domenica 10 aprile in alcune strade e piazze della città dove transiterà il corteo delle Ferrari nell'ambito dell'iniziativa Tour Rosso 22 “Tributo Coppa Pescara”.

In particolare, dalle 10,30 alle 12,30 di domenica 10 aprile scatterà il divieto di sosta, transito e fermata su piazza Duca degli Abruzzi da via Segantini a via Gioberti; divieto di sosta e di fermata in viale Bovio fra via Gioberti e via Cadorna dalle 9 alle 14; divieto di transito in viale Bovio fra via Gioberti e via Cadorna dalle 11 alle 11,40.

Sul posto sarà presente la polizia municipale che regolerà il flusso del traffico. Ricordiamo che la manifestazione Tour Rosso 22 “Tributo Coppa Pescara” prevede tre giorni di eventi con il raduno delle Ferrari organizzato dal club "Passione Rossa": venerdì 8 e sabato 9 aprile il raduno andrà in scena all'Outlet Village di Città Sant'Angelo con delle iniziative che vedranno coinvolte anche le associazioni dei disabili della provincia di Pescara.