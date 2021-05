Attenzione al razzo cinese: l'ironia corre sul web [FOTO]

Il web non si smentisce mai e trova la forza di ironizzare anche dopo l'allerta diramata dalla protezione civile nazionale sul secondo stadio del vettore di una stazione spaziale cinese, della massa di circa 18 tonnellate, che decadrà in atmosfera nelle prossime ore. L'allarme potrebbe riguardare anche l'Abruzzo. E così sono già diventate virali alcune immagini che cercano di scherzare, sdrammatizzando: in una si vede il razzo, ribattezzato "Tu cia ming", che precipita sulla spiaggia di Pescara, proprio a due passi dal ponte del mare, e viene prontamente immortalato da tre persone.

In un'altra, invece, il medesimo razzo passa sopra alla Nave di Cascella, accompagnato dall'hashtag #stetvalacas. Secondo i calcoli dell'Agenzia spaziale italiana, infatti, la caduta dei frammenti è al momento prevista questa notte, tra le 0.30 e le 4.26, e pertanto si consiglia di non andare in giro (ma sarebbe comunque impossibile, visto che vige ancora il coprifuoco); ad ogni modo, è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici, che pertanto sono da considerarsi più sicuri, soprattutto i piani bassi, rispetto ai luoghi aperti.

Meglio, inoltre, stare lontani da finestre e porte vetrate. Alcuni frammenti di grandi dimensioni potrebbero sopravvivere all'impatto e, poiché potrebbero contenere sostanze altamente tossiche (idrazina), chiunque scorga tali frammenti dovrà tenersi a distanza di almeno 20 metri e segnalare il fatto alle autorità competenti.