Riduzione dei voli, i sindacati temono un ridimensionamento dell'aeroporto: chiesto un incontro urgente al presidente Marsilio

Sull'aeroporto i sindacati incalzano la Regione e chiedono un incontro urgente al presidente della Regione Marco Marsilio con un altro incontro già chiesto al presidente della Saga Vittorio Catone per discutere della volontà che avrebbe espresso nel voler esternalizzare alcuni servizi dello scalo.

Le notizie dei giorni scorsi che dopo la cancellazione del volo Ita Pescara-Linate ha visto anche la soppressione di quello per Torino di Ryanair con la compagnia che potrebbe fare nuove riduzioni, ha allarmato il mondo dell'impresa e le organizzazioni sindacali.

Sono proprio queste ultime e nello specifico Cgil, Cisl, Uil, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ad aver chiesto formalmente la richiesta d'incontro al presidente. La preoccupazione è su tutti i fronti: dai voli alla gestione regionale della Saga, sottolineano i segretari regionali Carmine Ranieri, Gianni Notaro, Michele Lombardo, Aurelio Di Eugenio, Amelio Angelucci -eVincenzo Marcotullio.

“Alle note riduzioni dei voli che hanno interessato sia lo storico collegamento su Milano Linate da parte della neonata compagnia di bandiera Ita Airways che piuttosto i collegamenti per Torino, Bergamo e Londra da parte della compagnia Ryanair con la quale peraltro proprio qualche mese fa era stato sottoscritto il rinnovo per altri cinque anni del contratto e del percorso di collaborazione tra Abruzzo Airport e il vettore irlandese, stanno emergendo altresì spiacevoli contrasti istituzionali legati all’assenza di una vera governance nella società regionale di gestione dell’importante infrastruttura aeroportuale abruzzese”, sottolineano i sindacati rilanciando il tema già sollevato da Confesercenti e Cna che proprio sulla governance hanno puntato il dito chiedendo la nomina del direttore nel minor tempo possibile.

“A questi significativi elementi di preoccupazione – continuano le organizzazioni -, si aggiungono alcune perplessità legate al ruolo strategico che l’aeroporto d’Abruzzo è tenuto ad assumere nell’ambito del riordino del sistema aeroportuale nazionale previsto dal Piano nazionale aeroporti, scongiurando le ipotesi ministeriali che si dovessero eventualmente riproporre e che potrebbero determinare un ridimensionamento dello scalo regionale a vantaggio di altri aeroporti ubicati in regioni limitrofe”.

I sindacati preoccupati per l'eventuale esternalizzazione di alcuni servizi: chiesto un incontro anche al presidente Catone

“In ultimo – concludono i segretari regionali - e sicuramente non in ordine di importanza, le scriventi sono a segnalare alcuni tentativi intrapresi dal consiglio di amministrazione di Saga allo scopo di esternalizzare e quindi assegnare ad imprese esterne alcune attività nevralgiche per lo scalo abruzzese quali ad esempio il servizio di handling ovvero quelle attività di supporto all’utenza che rappresentano anche il front office dell’aeroporto con i viaggiatori e con i turisti".

"Su questa vicenda e più in generale sulla necessità di intraprendere un necessario e fattivo confronto sul piano industriale della società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo, i sindacati regionali di categoria unitamente alle rappresentanze sindacali aziendali, hanno formalizzato al presidente Catone una richiesta di convocazione urgente per la quale le stesse hanno ritenuto dirimente che detta convocazione sia programmata dall’azienda entro e non oltre il 22 settembre”, fanno infine sapere i sindacati.