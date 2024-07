Problema parcheggi in centro, Padovano (Confcommercio): "Concordate con il sindaco alcune soluzioni immediate"

Il recupero di alcuni posti auto all'interno delle aree di risulta e di altri nella zona antistante la vecchia stazione ferroviaria. Potrebbero essere questi le due soluzioni immediate, seppur non sufficienti, per cercare di dare una risposta al problema parcheggi in centro venutosi a creare soprattutto con l'avvio della bonifica dell'area di risulta.

A riferirlo è il presidente della Confcommercio Pescara Riccardo Padovano che con la vicepresidente Vincenzina De Sanctis e il presidente della Fipe/Bar Carlo Miccoli ha incontrato il sindaco Carlo Masci per discutere dei gravi problemi che l'assenza di parcheggio starebbe creando al commercio con i negozi che, in pieno periodo di saldi, sarebbero sostanzialmente vuoti visti i tanti che non trovando posto vanno via.

“È stato un incontro proficuo dal quale sono emerse alcune soluzioni immediatamente attuabili per recuperare alcuni posti auto”, fa sapere Padovano. “In particolare dal sopralluogo effettuato è emersa la possibilità di recuperare circa settanta posti auto nella zona attualmente occupata dagli autobus a lunga percorrenza che stazionano in attesa della partenza, che potrebbero essere dislocati nell’area di parcheggio della Tua. Inoltre – continua -, alcuni posti auto con sosta a trenta minuti, che sono stati persi nell’area prospiciente la Vecchia Stazione Ferroviaria potrebbero essere recuperati realizzando dei nuovi stalli, sempre con sosta trenta minuti, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele che precede la stessa area della vecchia stazione venendo da nord”.

“Si tratta ovviamente di soluzioni che andrebbero a risolvere solo parzialmente il problema parcheggi che si è creato a causa dei lavori di bonifica nell’area di risulta, ma sicuramente – dice ancora Padovano - sarebbe il segnale da parte del Comune di Pescara di voler venire incontro alle istanze dei commercianti del centro che stanno facendo i conti con un netto calo della clientela dovuto sia alla mancanza di posti auto che ai cantieri ancora non conclusi su corso Umberto”.

“In merito a questo ultimo punto il sindaco – conclude si è impegnato personalmente a sollecitare un’accelerazione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici che possa portare alla conclusione del cantiere nel più breve tempo possibile”.