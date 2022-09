Presentato "Riders", il contrometraggio realizzato da Ifa in collaborazione con il Comune

Presentato questa mattina in Comune a Pescara il contrometraggio "Riders", prodotto dalla scuola di cinema Pescara Ifa con la collaborazione dell'assessorato alla cultura. Che sarà proiettato in anteprima mondiale a “Visioni Corte International Short Film Festival” - sezione "Gemme" - dal 17 al 24 settembre, come unico lavoro "school" tra numerosi film di profilo professionistico. Il registra è Andrea Russo, ed alla presentazione erano presenti il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota, il direttore di Ifa Cristiano Di Felice, lo stesso Andrea Russo, e, tra gli altri, il direttore della fotografia di origini pescaresi Francesca Florindi e gran parte della troupe.

Durante l'incontro è stato trasmesso un videomessaggio di Michele D’Attanasio direttore della fotografia e presente quest'anno al Festival di Venezia, già docente Ifa e vincitore del David di Donatello. La trama di Riders si sviluppa nel mondo dei fattorini, costretti a lavorare spesso in condizioni talmente precarie da essere, in alcuni casi, addirittura inesistenti. L'intreccio muove da un normale pacco consegnato da un rider che si trasforma nella prima prova di un caso di omicidio. L'Ifa ormai da anni è una realtà importante per le produzioni cinematografiche sul territorio, un punto di riferimento per le nuove generazioni che intendono lavorare nel mondo del cinema. Il sindaco ha dichiarato:

"Noi oggi non presentiamo solo un’opera cinematografica. Questa scuola infatti produce talenti, perché in Italia c’è bisogno di talenti, di persone che abbiamo idee e occhi originali per creare cose nuove in un settore dove ci sono grandi opportunità. Tanto è vero che diversi allievi hanno colto importanti risultati a livello nazionale e internazionale. Credo che sia importante la presenza dell’ente pubblico come marchio di garanzia di un processo di valorizzazione della scuola. Diamo quindi volentieri il nostro contributo, magari modesto, ma convinto. Anche in vista, ce lo auguriamo, del processo che deve coinvolgere l’Abruzzo film commission"

L'assessore Carota ha spiegato che si tratta di una vetrina importante per la città, con maestranze del capoluogo e dintorni. Cristiano Di Felice ha voluto ricordare la crescita vissuta da Ifa nel corso dei suoi 13anni di vita tanto da essere premiata a Venezia nel 2015.

"Il settanta per cento degli studenti sono di fuori regione e questo crea un indotto importante. Ma anche i nostri ragazzi riescono a esprimere il loro talento. Credo quindi che Ifa sia risorsa non solo per la formazione ma proprio per il territorio. Ricordo che siamo una delle cinque scuole chiamate dalla Regione Lazio a far parte del tavolo per l’insegnamento dell’arte cinematografica."