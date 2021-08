Coronavirus, in Abruzzo 10 degli 11 ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati

Restano, per il secondo giorno di fila, 11 i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali abruzzesi a causa del Covid-19.

Dopo l'aumento che ha sfiorato il 50 per cento nella giornata di ieri, mercoledì 18 agosto, oggi non ha registrato nuovi ricoveri.

Aumenta invece di 3 unità il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid.

In base ai dati dell'assessorato regionale alla Sanità, a 10 degli 11 ricoverati in Rianimazione non è stato somministrato un vaccino anti Covid. L'unico vaccinato è un paziente oncologico, ricoverato all'ospedale Spirito Santo che ha ricevuto le 2 dosi del vaccino Pfizer. Gli altri, ovvero cinque uomini e cinque donne, non sono immunizzati. Nell'ospedale pescarese, come riferisce Il Centro, sono ricoverati in quattro, nel reparto di terapia intensiva: oltre al paziente oncologico, i degenti hanno 33, 42, 59 e 62 anni.