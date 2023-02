Verrà presto ricostruito il casotto della Riserva Dannunziana distrutto dall'incendio

Sarà presto ricostruito il casotto in legno della Riserva Dannunziana di Pescara che era andato distrutto a causa dell'incendio del primo agosto 2021.

La giunta comunale, tornata a riunirsi questa mattina (giovedì 23 febbraio), ha infatti dato il via libera allo studio di fattibilità che prevede la ricostruzione del manufatto in legno polifunzionale nel comparto 4 della Riserva naturale.

Parliamo di un fabbricato utilizzato, fino a prima di quel drammatico giorno, anche come centro didattico.

Il progetto, che fa affidamento su un finanziamento da 240mila euro, prevede che il fabbricato venga realizzato ricalcando ubicazione, misure e forma di quello preesistente: struttura portante in legno, con pareti e copertura in legno coibentate (compatibile con il Piano di assetto naturalistico della Riserva naturale e tenendo conto che in adiacenza insistono i campi da bocce), infissi esterni in legno, finiture interne simili a quelle andate distrutte e compatibili con l’ambiente circostante.

«Sono particolarmente soddisfatto», dice l’assessore al Verde e ai Parchi, Gianni Santilli, «perché la ricostruzione di quelIa struttura ci permetterà di ricreare un punto di riferimento non solo per le associazioni, i ragazzi e i bambini, che utilizzavano quegli spazi per attività ludiche e di formazione, ma anche per gli anziani che da tanti anni frequentavano i vicini campi da bocce. Quanto prima tutta quell’area tornerà a rivivere».

I lavori sono indicati nell’annualità 2023 del programma triennale delle opere pubbliche. I fondi per la ricostruzione del manufatto derivano in parte dal risarcimento riconosciuto al Comune dalla compagnia assicurativa a seguito dell’incendio del 2021.