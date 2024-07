Ritrova il portafogli grazie a un benefattore e lo cerca per giorni: l'incontro negli studi di Radio Mare a Montesilvano

Aveva perso il portafogli sulle scale della stazione ferroviaria di Montesilvano, ma grazie a chi lo ha ritrovato è riuscito a trovarne in possesso. Da quel momento ha iniziato a cercarlo per poterlo ringraziare pubblicamente e così i due e cioè l'agente della polizia locale Michele Orfeo, 48enne originario di Atessa e il cantante e presentatore 45enne di Montesilvano Maurizio Tocco, si sono incontrati immortalando con una fotografia il momento con l'incontro avvenuto negli studi di Radio Mare.

Un lieto fine scritto grazie alla civiltà dimostrata da Tocco che quel portafogli lo ha ritrovato. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Orfeo ha perso il portafogli con dentro tutto: documenti, carte di credito e altri effetti personali compresi ovviamente i contanti con sui avrebbe dovuto pagare le bollette.

“Sono andato davvero nel panico quando mi sono accorto che in tasca non avevo più nulla. Sono stato assalito dalla disperazione perchè non mi sarei mai aspettato di ritrovare tutto”, racconta oggi.

Tocco tornava da San Benedetto del Tronto (nelle Marche), quando ha visto quel portafogli a terra notando anche, a quanto pare, che alcuni ragazzini ci avevano già messo gli occhi addosso. Lo ha quindi raccolto e portato subito nella stazione locale dei carabinieri cui lo ha consegnato.

“È stata un'azione istintiva che rifarei anche cento volte – racconta -: il senso civico mi ha sempre appartenuto sin da bambino”- Ieri quindi (domenica 21 luglio) l'incontro negli studi di Radio Mare quando l'agente di polizia municipale è riuscito a rintracciarlo.

“Non riuscivo a darmi pace caro Maurizio senza ringraziarti di persona, e non è stato facile per i problemi di privacy - ha quindi detto Orfeo rivolgendosi a Tocco -: mi hai salvato la vita perché avevo delle cose personali troppo importanti. Mi piacerebbe offrirti un pranzo ma almeno, visto il tuo diniego, accetta che ti offra almeno un caffè. Ti sarà sempre grato perché rappresenti un esempio da imitare”, ha aggiunto.

Un gesto semplice che dovrebbe essere scontato e che, soprattutto, significa molto per chi vive il momento di difficoltà. Non sempre è così purtroppo ecco perché storie come queste ci ricordano che per essere civili di vuole davvero poco: la gratitudine non ha prezzo.