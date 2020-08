Riconsegnata una casa popolare estorta a una signora di Rancitelli. La donna, un’anziana in difficoltà economiche, era stata avvicinata da una coppia di malviventi che le avevano offerto aiuto economico in cambio di ospitalità nel suo appartamento. Dopo un primo momento di disponibilità e aiuto materiale, i due l'avevano però costretta ad abbandonare l’alloggio e dormire nel sottoscala del palazzo.

Avevano perfino cambiato la serratura e ristrutturato integralmente la casa. La signora, dopo le prime lamentele, era stata gravemente minacciata e a quel punto si era decisa a sporgere denuncia. Immediatamente erano scattate le indagini dei carabinieri, che avevano portato ad accertare l’estorsione e le reiterate minacce alla signora. I malviventi sono stati così denunciati all’autorità giudiziaria che li ha rinviati a giudizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri, grazie alla collaborazione tra i carabinieri e l’Ater, la donna è finalmente rientrata in possesso dell’alloggio. Secondo il comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli”, sono episodi come questo "che ci fanno ancora sperare, perché dimostrano che tutto è possibile con l’impegno, la coordinazione e la collaborazione di cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. Quando la vittima trova il coraggio di denunciare nonostante le minacce, e viene protetta e sostenuta adeguatamente da forze dell’ordine e istituzioni, le battaglie per la legalità si possono vincere. È quello che sosteniamo da sempre come comitato di quartiere ed è questo che orienta la nostra azione. Per questo invitiamo le vittime di episodi simili a non avere paura, a uscire allo scoperto, a denunciare".