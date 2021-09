A Pianella un riconoscimento agli studenti meritevoli, in 13 saranno premiati

Gli studenti di Pianella neo diplomati con il massimo dei voti saranno premiati lunedì 6 settembre alle ore 17 in largo Teatro.

I neo diplomati, residenti nel comune di Pianella, sono stati individuati dall’amministrazione vestina attraverso un avviso che prevedeva di comunicare di aver completato il ciclo di studi con il massimo punteggio.

Hanno risposto 13 studenti che, poco prima del consiglio comunale, riceveranno una targa quale segno di riconoscimento del prestigioso traguardo raggiunto.

L’iniziativa assume particolare significato in questo periodo poiché, a causa di tutte le problematiche generate dalla pandemia, gli studenti hanno trascorso lunghi lassi di tempo lontano dalle scuole e dai loro compagni o, comunque, sono stati costretti a cimentarsi con la didattica a distanza. «Abbiamo pensato di istituire questo piccolo ma significativo riconoscimento in questo anno scolastico diverso da tutti gli altri», dice il sindaco Marinelli, «gli studenti, ma con loro anche insegnanti e famiglie, sono stati costretti ad affrontare una situazione del tutto nuova, con tutti gli effetti consequenziali, che hanno messo a dura prova l’intera rete scolastica. Per tale ragione, conclude il primo cittadino, prima del consiglio comunale, incontreremo gli studenti per congratularci con loro».

«Il sacrificio e l’impegno messi in campo in un anno difficile per tutti merita particolare attenzione», aggiunge l’assessore alla cultura Di Clemente, «riteniamo doveroso premiare il merito ed augurare di persona a questi ragazzi di raggiungere traguardi prestigiosi come questo». Questi i ragazzi che riceveranno il riconoscimento: Micaela Capitanio, Monica Catena, Federica Cicconetti, Letizia Crisante, Alessandra D’Alberto, Giulia Dama, Michela D’Annibale, Ilaria Del Grande, Andrea Marta Di Giacomo, Iris Di Giacomo, Lorenzo Fratini, Giulia Musa, Lorenzo Provinciali.