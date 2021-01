Oltre duemila richieste in Abruzzo per la fase 2 delle vaccinazioni Covid

Sono 2064 le manifestazioni d'interesse per la vaccinazione al Covid ricevute dalla piattaforma regionale alle 18.30 di oggi, 18 gennaio. Lo ha fatto sapere la Regione Abruzzo evidenziando come dopo i primi rallentamenti della mattinata, dovuti alla saturazione di banda del portale dal quale avviare la richiesta di vaccinazione, nel pomeriggio i tecnici hanno consentito il ripristino quasi completo del sistema.

Ricordiamo che la manifestazione d'interesse per la vaccinazione Covid, riservata agli ultraottantenni, ai disabili e loro caregiver, alle persone con fragilità ed esenzione non è vincolante e non rappresenta una prenotazione al vaccino in ordine temporale rispetto alla presentazione della domanda. Per poter eseguire l'operazione occorre avere codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice di esenzione per le categorie fragili.

Il portale web è: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/dettagliovaccini