Si cerca il gatto Gianni, aiutiamolo a tornare a casa [FOTO]

Si cerca il gatto Gianni. È scomparso nella notte tra il 23 e il 24 agosto a Pescara colli, all'altezza di Colle Scorrano, dove i suoi padroni si erano trasferiti soltanto da un paio di mesi. Gianni è castrato, ha 9 anni ed è provvisto di chip.

Se qualcuno lo ha preso, è pregato di chiamare il 392/2274187. Il gatto potrebbe anche cercare di tornare nella sua vecchia casa di Sambuceto, perciò la preghiera è di condividere ovunque questo appello.

Alcuni giorni fa Gianni è stato avvistato da tre diverse persone nella stessa zona, ovvero in via Valle Furci. La sua mamma umana è disperata e ormai non dorme più da 8 giorni. Chiunque riporterà Gianni a casa sua avrà una lauta ricompensa.