Continuano le ricerche della gattina Grisù, due segnalazioni in città

Secondo quanto fa sapere l'Enpa Pescara, sono in corso di verifica due importanti segnalazioni relative alle ricerche della gattina Grisù, di cui si sono perse le tracce nella notte tra sabato e domenica scorsi: la prima si riferisce a ieri sera, quando l'animale sarebbe stato avvistato nella zona di Porta Nuova vicino all'Eurospin, mentre la seconda (ritenuta anche la più ragionevole) riguarda l'avvistamento di un gatto, corrispondente alla descrizione Grisù, in via del circuito, nei pressi del comando dei vigili urbani.

In quest'ultimo caso l'area individuata è quella all'inizio della strada, dove ci sono diverse casette con giardino. Il gatto, scappando dalla stazione, si sarebbe diretto verso la polizia municipale. Ricordiamo infatti che un capotreno, pensando che Grisù fosse randagia, l'aveva fatta scendere erroneamente dal convoglio Lecce-Torino una volta giunto allo scalo ferroviario di Pescara centrale. In città, per partecipare alle ricerche, sono giunti anche i padroni del felino.