Si cerca Luna, aiutiamola a tornare a casa [FOTO]

Si cerca una cagna di nome Luna, uscita di casa ieri mattina (9 settembre). È stata dapprima vista nella zona di via D'Annunzio, poi sulla Tiburtina. Le ricerche sono state effettuate per tutta la notte e finora senza alcun risultato né altra segnalazione

Poiché assume dei farmaci salvavita, più il tempo passa e meno sono le probabilità di trovarla viva. Luna è di una taglia che non passa inosservata, è grande, indossa un collare ed è microchippata.

Si ritiene che qualcuno l'abbia potuta prendere in buona fede, vedendola disorientata, poiché la sua terapia le dà problemi di orientamento. Ha un leggero deficit motorio sul posteriore. È buonissima ma va avvicinata con cautela per non spaventarla.

La famiglia è molto preoccupata. Per segnalazioni o ulteriori notizie è possibile contattare la pagina Facebook "Animalisti Volontari Pescara".