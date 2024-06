Si cercano volontari per la "Notte dei serpenti", i ruoli ricercati e come candidarsi

È stata aperta la ricerca di volontari automuniti di Pescara e provincia per la Notte dei serpenti in programma il prossimo 20 luglio.

Come si legge nell'annuncio «questa è un'opportunità imperdibile per chi desidera vivere un'esperienza immersiva e formativa nel mondo dello spettacolo».

Questi i ruoli disponibili: runner (supporto logistico e gestione delle commissioni), collaboratori backstage (assistenza dietro le quinte durante le prove e lo spettacolo), accompagnamento artisti (supporto e accompagnamento per gli artisti durante l'evento), catering (aiuto nella preparazione e distribuzione dei pasti per il team e gli artisti), supporto generale alla produzione (varie mansioni necessarie per il successo dell'evento).

Tra i requisiti: essere automuniti o possedere un motorino o qualsiasi altro mezzo di locomozione. Il periodo di impegno va dal 6 al 21 luglio. Le disponibilità dei volontari saranno valutate per determinare il periodo e le mansioni specifiche.

Perché partecipare?

«Un'opportunità unica per vivere un'esperienza totalizzante nel settore dello spettacolo», si legge nell'avviso, «la possibilità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore, un ambiente dinamico e stimolante che arricchirà il tuo bagaglio personale e professionale. Nota Bene: La partecipazione è volontaria e non prevede compenso economico».

Come candidarsi

«Se sei interessato a questa straordinaria opportunità», prosegue l'annuncio, «compila il modulo di candidatura al seguente link: https://forms.gle/SB9CA9eXkmF9yokj6. La scadenza per l'invio delle candidature è il 25 giugno 2024 a mezzanotte. Non perdere questa occasione di essere parte di un evento indimenticabile! Fai sentire la tua voce e partecipa alla Notte dei Serpenti, un evento che ti lascerà ricordi indelebili e ti permetterà di entrare nel mondo dello spettacolo dalla porta principale. Diffondi la notizia e cogli al volo questa opportunità!».