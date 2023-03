Ricerca sulla sclerosi multipla: Uil Abruzzo sostiene la campagna dell’Aism

“Bentornata Gardensia” è la raccolta fondi promossa dall’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla. Uil Abruzzo aderisce e sostiene la campagna dell’Aism. E oggi, venerdì 3 marzo, organizza nella sede Uil di Pescara, in via Tirino 14, la vendita di gardenie e ortensie a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla.

“È un tema che ci sta molto a cuore, dobbiamo sentirci tutti responsabilizzati a dare una mano. Il nostro impegno è quello di sensibilizzare la popolazione rispetto a questa malattia gravissima che colpisce tante persone, anche molto giovani” spiega il segretario regionale Uil Michele Lombardo.

L’iniziativa abruzzese rientra nella campagna nazionale “Bentornata Gardensia". I volontari Aism, infatti, durante il mese di marzo saranno presenti nelle principali piazze e centri commerciali. La sezione di Pescara distribuirà 1500 piante di gardenie e ortensie in tutta la provincia.

I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno all’associazione di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con sclerosi multipla.

La raccolta organizzata dalla Uil, insieme agli operatori dell’Aism Pescara, si terrà negli uffici del patronato e del Caf a partire dalle ore 9.30 di venerdì 3 marzo.

“Come Uil Abruzzo – aggiunge Michele Lombardo - siamo vicini alle associazioni che si occupano del sociale e della ricerca sanitaria, poiché danno una speranza a chi soffre, che, attraverso l’operato e la vicinanza dei volontari, possono vedere una luce in fondo al tunnel. Per questo chiediamo a tutti i nostri iscritti e agli utenti che vengono nei nostri uffici di contribuire alla campagna per dare un sorriso in più a chi soffre”