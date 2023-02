La prefettura cerca ristoranti interessanti alla fornitura del vitto alle forze dell'ordine

La prefettura di Pescara fa sapere che sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, è stato pubblicato l’avviso esplorativo volto alla individuazione di esercizi di ristorazione, ubicati nella città capoluogo e nei comuni della provincia, interessati alla fornitura del vitto (pranzo o cena o entrambi) in favore del personale delle forze di polizia (polizia, carabinieri, guardia di finanza) impiegato in servizi di ordine pubblico per l’anno 2023.

Le attività che verranno individuate formniranno il servizio mediante convenzione.

La scadenza per la presentazione delle manifestazione di interesse è fissata al 28 febbraio. Tutti i dettagli al seguente link: https://www.prefettura.it/pescara/contenuti/Avviso_pubblico_fornitura_vitto_forze_di_polizia_anno_2023-15627338.htm