Riapre l'ufficio postale di Spoltore dopo le infiltrazioni di acqua

Riapre l'ufficio postale di via Fonzi a Spoltore dopo la chiusura decisa per le infiltrazioni provenienti dall'appartamento posto al piano di sopra.

Da domani, sabato 4 marzo, sarà riaperto al pubblico come informano da Poste Italiane.

Sono stati infatti risolti in tempi rapidi i danni che avevano causato la chiusura temporanea per garantire la sicurezza di clienti e personale.

Nella tarda mattinata di ieri, infatti, l’azienda aveva disposto la chiusura temporanea della sede postale a causa delle ingenti infiltrazioni provenienti dall’appartamento posto al piano superiore che avevano provocato danni tali da non garantire l’agibilità. I lavori di manutenzione straordinaria hanno prontamente risolto le problematiche consentendo di riaprire l’ufficio postale in tempi rapidi ripristinando le condizioni di sicurezza per clienti e dipendenti. L’ufficio postale di via Fonzi a Spoltore è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Si ricorda che nel territorio comunale è attualmente disponibile anche l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore (via Gran Sasso) con orario continuato dalle 8:20 alle 19:05 dal lunedì al venerdì (il sabato dalle 8:20 alle 12:35).

Entrambe le sedi sono dotate di Atm Postamat, disponibili sette giorni su sette sia per il prelievo di denaro contante sia per tutte le operazioni consentite compreso il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche.