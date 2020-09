Terminata la demolizione del palazzo pericolante, viale Gabriele d'Annunzio si prepara a riaprire

È terminata la demolizione del palazzo pericolante in viale Gabriele d'Annunzio e il tratto di strada compreso tra via degli Equi e via Seneca sarà presto riaperto al traffico.

I lavori, avviati lo scorso luglio, per l'abbattimento dell'edificio di 10 piani sono finiti e adesso si potrà riaprire al transito veicolare.

Infatti i successivi lavori di ricostruzione non prevedono, almeno al momento, nuovi divieti o chiusure. A occuparsi del cantiere è l'associazione temporanea di imprese "Ettore e Carlo Barattelli" e "Mic".

Dopo la pulizia e rimozione degli ultimi detriti delle fondamenta si potrà procedere con la riapertura del tratto strada che dovrebbe avvenire entro la prossima settimana come prestabilito prima dell'inizio dell'intervento.