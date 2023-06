Riaperto l'ufficio postale del centro commerciale L'Arca di Spoltore: a novembre la chiusura a causa dell'assalto al bancomat

È tornato operativo l'ufficio postale del centro commerciale L'Arca di Villa Raspa di Spoltore. A determinarne la chiusura era stato il tentativo di furto compiuto a novembre 2022 quando alcuni banditi avevano fatto saltare in aria lo sportello bancomat nella speranza di portare via i contanti. Non ci sono riusciti, ma i danni sono stati ingenti.

In questi mesi quindi si è provveduto alla ristrutturazione completa dell'ufficio sia dal punto di vista strutturale che quello funzionale con il completo rifacimento di superfici e controsoffittature, servizi, impianti e cablaggi.

Dal 29 giugno dunque l'attività è ripresa regolarmente. L’ufficio postale di Villa Raspa è dotato di quattro sportelli polifunzionali abilitati a tutti i servizi postali e finanziari ed è disponibile con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì (il sabato dalle 8.20 alle 12.35).

Con la riapertura dell'ufficio che si trova nel centro commerciale Arca l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore ripristina il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).