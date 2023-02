Prorogati i termini del bando Asl per l'assunzione di un dirigente medico per l'igiene degli alimenti e della nutrizione

Riaperti i termini del bando Asl, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente medico della disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione. Le domande vanno presentate entro il 17 febbraio 2023.

Tra i requisiti richiesti ci sono la laurea in medicina e chirurgia, il diploma di specializzazione della disciplina oggetto dell'avviso o una specializzazione equipollente o affine. Sono esentati dal possesso del requisito di specializzazione i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica 483 del 10 dicembre 1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) o iscritti alla formazione specialistica di riferimento a partire dal terzo anno. Richiesta anche l'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'abo provinciale dell'ordine dei medici chirurghi.

Le domande dovranno essere inviate tramite pec all'indirizzo protocollo.aslpe@pec.it in formato Pdf e con un formato non superiore ai 20 megabyte.

Per la valutazione dei titoli è previsto un punteggio massimo di 20 punti: 10 punti per i titoli di carriera, 3 punti per i titoli accademici e di studio, 3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici, 4 punti per curriculum formativo e professionale. La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati, mediante pubblicazione sul sito web dell’azienda nell’area “concorsi in atto” nella sezione dedicata all’avviso di interesse con un preavviso di almeno due giorni.