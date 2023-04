Stabilimenti balneari pronti per la riapertura ufficiale ma con l'incertezza maltempo

Nonostante la stagione parta ufficialmente il 1° giugno, i balneatori si sono già portati avanti con il lavoro e stanno effettuando gli interventi di manutenzione, con la relativa preparazione dell'arenile, in vista del ponte del 25 aprile. Tuttavia già a Pasqua e Pasquetta si è avuto un importante banco di prova, come spiega Stefano Cardelli, titolare del Nettuno Beach Club ed ex assessore comunale al commercio: "Diciamo che la prova generale è stata fatta a Pasqua e Pasquetta, quando tutti abbiamo riaperto. Il bilancio è positivo: è andata molto bene a tutti. Quello che ci attende nei prossimi giorni è un periodo di ponti, perché ci sarà prima quello del 25 aprile e poi quello del 1° maggio: siamo fiduciosi. Finora, purtroppo, ci ha fregato un po' il tempo: le spiagge sono spianate, ma non ancora pronte per essere montate a causa della pioggia di queste ultime ore. Comunque, lo ripeto, c'è stata una grande prova a Pasqua e Pasquetta, e ora, piano piano, stiamo per riaprire tutti quanti".

Anche il presidente del Sib, Riccardo Padovano, evidenzia il problema pioggia: "Noi stiamo aspettando il bel tempo perché, purtroppo, il meteo di questi giorni ci sta "raffreddando" un po', Non si può infatti pianificare nulla se continua a esserci il maltempo. Le feste di Pasqua sono state all'insegna della pioggia e del freddo, e nonostante ciò i risultati sono stati positivi, ma anche questa settimana non si presenta bene: ciò costituisce un problema perché abbiamo alcune cose da fare, dobbiamo livellare, preparare le spiagge e, a causa del clima attuale, siamo un po' indietro. Poi, dopo quello del 25 aprile, ci sarà anche il ponte del primo maggio, e quindi abbiamo bisogno di programmare tutte le iniziative". Anche altri operatori che abbiamo avuto modo di sentire confermano che molto dipenderà dall'evoluzione del clima, ma che sono comunque già pronti per ripartire.

C'è poi il problema legato all'aumento dei prezzi: "Ci stiamo rifugiando negli affitti", ammette Padovano. "Non è mai successo in cinquant'anni, perché lo stabilimento balneare ha sempre fatto gli acquisti, ma con questa atmosfera di incertezza siamo costretti ad agire così. Certo, è brutto, ma rischiamo di tornare indietro di un trentennio perché la politica non riesce a darci una risposta". Il presidente del Sib si riferisce, ovviamente, anche alla spada di Damocle della direttiva Bolkestein: "Ci aspettiamo che il 20 aprile la sentenza della corte di giustizia europea faccia chiarezza per quanto riguarda le nostre concessioni. Siamo appesi a questa direttiva che non si capisce, ma dovrebbe essere la politica a darci le risposte, e invece noi dobbiamo fare, oltre al nostro mestiere, pure i giuristi. In realtà il compito sarebbe della politica".

Tornando ai prezzi, sono più ottimiste Fiba Confesercenti, che fa sapere che non si prevedono sostanziali modifiche sul costo di palme e ombrelloni, e Assobalneari Confindustria, secondo cui le tariffe dovrebbero rimanere più o meno invariate rispetto al passato. Parla della Bolkestein anche Cardelli: "È vero, siamo tutti un po' in stand by sia sugli investimenti sia sulle innovazioni, ma il 20 aprile è attesa questa sentenza della corte di giustizia europea che sarà un po' una pietra miliare, speriamo positiva. e farà da faro a qualsiasi provvedimento. Ho fiducia nel governo che, ne sono certo, non ci abbandonerà e che molto si è speso per noi: ormai ci siamo e vediamo un po' che succede. Intanto, piano piano, stiamo riaprendo".

Lo stesso discorso vale anche per Padovano: "Io sono pronto per fare investimenti, per demolire e ricostruire il mio stabilimento. Ho presentato il progetto perché ci credo in questo lavoro. D'altronde, secondo me, o facciamo questo lavoro bene o non lo facciamo per niente. Ma c'è un problema: ci avevano detto che il governo si sarebbe occupato della Bolkestein per chiarire una volta per tutte quale dovrà essere il nostro destino. Noi abbiamo dato dei suggerimenti che potevano essere ascoltati perché, quando facciamo i convegni, i politici vengono e ci fanno discorsoni importanti, con il risultato che torniamo a casa tranquillizzati. Poi però non succede niente. Ci sentiamo presi in giro. Vogliamo sederci a un tavolo una volta per tutte? Non è possibile che si faccia una legge e il giorno dopo il consiglio di stato la annulli. Come affronteremo questa stagione balneare? Con il sorriso, come abbiamo fatto per cinquant'anni, o con l'amaro in bocca? Siamo diventati antipatici a tutti senza capire il motivo, eppure svolgiamo anche un servizio pubblico come ad esempio il salvamento, senza contare che d'inverno puliamo le spiagge, quindi non è vero che non siamo ambientalisti, come qualcuno ci accusa di essere. Da una parte c'è la demagogia, dall'altra c'è la politica che non riesce ad assumersi le sue responsabilità. L'entusiasmo da diversi anni si è affievolito, ma comunque non molliamo".