Scuole, nuovo vertice in prefettura per valutare la riapertura o la proroga della Dad

Nuovo vertice in prefettura nella giornata odierna, giovedì 25 febbraio, per valutare la possibile riapertura delle scuole a partire da lunedì prossimo, 1 marzo.

Infatti le ordinanze firmate dai sindaci di Pescara (Carlo Masci), Montesilvano (Ottavio De Martinis), Spoltore (Luciano Di Lorito) e Città Sant'Angelo (Matteo Perazzetti) scadono domenica e c'è da valutare l'eventuale proroga dei provvedimenti.

La decisione verrà presa dopo aver ascoltato gli esperti della Asl, Giustino Parruti e Ildo Polidoro, che aggiorneranno sull'andamento della pandemia da Covid-19 (Coronavirus) nella nostra provincia.

Parruti e Polidoro presenteranno una dettagliata relazione che fotograferà l'attuale situazione relativamente al contagio, con particolare riferimento alla variante inglese virus che è quella che maggiormente si è diffusa tra i più giovani. Alla vigilia del vertice, valutando la pressione sull'ospedale Covid cittadino e l'alto numero di nuovi casi accertati nell'ultima settimana, sembra più probabile un non ritorno in classe nelle scuole dell'Infanzia, della Primaria e della prima Media. Per le superiori vale il provvedimento firmato dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, che ha prorogato la didattica a distanza per 7 giorni fino al 27 febbraio.