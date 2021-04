Con la riapertura delle scuole il prefetto Di Vincenzo avvia una serie di visite negli istituti superiori di Pescara

L'obiettivo delle visite nei singoli istituti superiori, da parte del prefetto, è quello di fare il punto della situazione dopo la riapertura a seguito dello stop per le lezioni in presenza dovuto al Covid

Il prefetto di Pescara Di Vincenzo ha aperto oggi 7 aprile una serie di visite istituzionali negli istituti scolastici del Pescarese, per verificare la situazione ed avviare un confronto con i dirigenti scolastici dopo il ritorno in aula degli studenti a seguito dello stop imposto dalla pandemia.

Nella giornata di oggi il prefetto, con il capo di gabinetto Di Baldassarre, si è recato al liceo scientifico "Galilei" e al liceo classico "D'annunzio" dove si è intrattenuto a colloquio con Carlo Cappello e Antonella Santivale, e con la dirigente Puglisi dell'ufficio scolastico territoriale, apprezzando l'iniziativa in corso in entrambe le scuole "Conversazioni a Pescara" con l'intervento di Donatella Di Pietrantonio riguardante il colloquio diretto dei ragazzi con le voci più significative della letteratura contemporanea.

Giovedì 8 aprile il prefetto si recherà nell'istituto "Volta" per un colloquio con la dirigente scolastica Lentinio e il 9 aprile all'Ipsais "Di Marzio - Michetti" per incontrare la dirigente scolastica Ascani. Convocata in prefettura per giovedì 8 aprile anche una riunione del tavolo tecnico riguardante il trasporto scolastico.